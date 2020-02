Aya Nakamura dans le Carpool Karaoke avec Camille Combal !

Aya Nakamura a pu tester le Carpool Karaoké version France made in TF1, avec Camille Combal au volant.

Aya Nakamura est devenue un véritable phénomène qui s'exporte maintenant même au-delà des frontières de l'Hexagone. Notamment aux Pays-Bas où la chanteuse a pu hisser un de ses morceaux en numéro 1 des ventes, mais aussi jusqu'à Hollywood puisque des stars comme Madonna se sont ambiancées sur sa musique. L'artiste est incontournable et presque chacun de ses nouveaux titres devient un hit, elle est programmée dans énormément de festivals pour cet été, et elle a même pu s'ouvrir les portes de la télévision à de nombreuses reprises, comme vendredi sur TF1.

Ce 21 février, Aya Nakamura a été invitée par Camille Combal pour son "Carpool Karaoké" lors de l'émission "Plan C" sur TF1. Le concept est évidemment une reprise de la célèbre séquence américaine de James Corden. La chanteuse a donc embarqué dans la voiture de l'animateur, ce qui a été l'occasion d'interpréter ses tubes comme "Comportement", "Djadja", "Pookie" ou encore "La Dot". Ou même un morceau de Chirstophe Maë, qu'Aya apprécie visiblement.

On a droit également à une séquence avec des enfants qui s'entassent dans la voiture pour chanter avec Aya Nakamura et Camille Combal, ou une autre dans laquelle la chanteuse nous parle de son école de mode. C'est surtout l'occasion d'observer que contrairement à une certaine image qu'on peut se faire d'elle, l'artiste est bien plus accessible et détendue qu'on peut le croire, surtout quand elle est traitée avec bienveillance comme le fait ici l'animateur.