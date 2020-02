The Roots auront leur rue à Philadelphie !

Belle reconnaissance pour un des groupes cultes du rap US, The Roots, de la part de leur ville Philadelphie.

Pas besoin d'être un gangster pour être une idole ou une légende du rap. Les membres de The Roots le montrent très bien, avec leur musique parfois assez douce, teintée de soul et de jazz qui a su traverser les âges depuis 1987. Plus de trente ans de carrière donc, avec plusieurs classiques au compteur comme leurs deux albums "Things Fall Appart" ou "Do You Want More?". Reconnus par tous comme des piliers du mouvement hip-hop, ils sont même tous les soirs à la télé américaine, en ouverture du show de Jimmy Fallon, un des plus regardés au monde.

Le groupe de Philadelphie vient également de recevoir un témoignage de reconnaissance de la part de leur ville d'origine, ce qui doit vraiment les toucher quand on connaît leur attachement à leur communauté. En effet la mairie a annoncé qu'ils auraient une rue à leur nom. Pas n'importe laquelle : une de celles où ils kickaient gratuitement à l'époque de leurs débuts. La East Passyunk Avenue sera donc renommée "Avenue of The Roots", avouez que ça en jette.

La mairie a déclaré : "Ils ont d'abord commencé ici, sur Passyunk et South Street. Philadelphie continue d'être une ville de musique, d'art et de culture, et plus nous y prêtons attention, mieux c'est pour nous." Ils réfléchiraient également à renommer Broad Street en "Boyz II Men Boulevard", en hommage à l'autre grand groupe originaire de Philly. On espère qu'un jour une idée similaire pour germer dans les têtes de nos élus français ! Une petite avenue "Suprême NTM" à Saint-Denis, pourquoi pas ?