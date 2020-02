Sat de la Fonky Family va bosser à l'OM !

Lorsqu'il faut venir donner un coup de main à l'Olympique de Marseille, les rappeurs de la Fonky Family répondent présent !

Si on devait nommer les groupes les plus influents de l'Histoire du rap français, les marseillais de la Fonky Family arriveraient sûrement dans le trio de tête. Le groupe détonne, à côté d'IAM et leur phrasé plus poli, plus découpé, plus correct, alors que la FF avait opté pour un argot marseillais parfois très crypté. La FF a vraiment su saisir l'âme de la ville et la retranscrire en musique et en textes crus. Sat, un des 6 membres du groupe (en comptant les deux DJ) s'est depuis cette époque un peu éloigné du rap et a emprunté d'autres voies. D'autres voies qui le mènent aujourd'hui jusqu'à l'OM !

???? @SatdelaFF a une annonce à vous faire ???? ⤵️ pic.twitter.com/fhSUhWk7og — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 21, 2020

En effet, l'Olympique de Marseille est le club de coeur de presque tous les habitants de la ville et de Sat en particulier, lui qui avait déjà écrit un morceau pour le club lors de leur finale de Ligue Europa en 2018 (défait de Marseille contre l'Atletico). Le rappeur vient de signer un nouveau partenariat avec le club, et viendra travailler aux côtés du speaker du club, DD, à chaque match de l'OM à domicile. Un club pour lequel le rappeur avait déjà exercé en tant que Community Manager.

L'OM a communiqué sur le sujet, en estimant que l'arrivée de Sat "correspond pleinement à l'ADN du club". Ils espèrent que le rappeur "apportera sa touche personnelle, sa créativité dans le but d'animer l'avant-match dans un style urbain permettant de mélanger deux univers : sport et musique". On souhaite bonne chance dans cette tâche au rappeur de la FF !