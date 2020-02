50 Cent pense que 6ix9ine continuera à rapper à sa sortie !

50 Cent en est convaincu : 6ix9ine continuera sa carrière dans le rap US une fois sorti de prison.

50 Cent est dans une situation un peu délicate au regard de ses liens avec 6ix9ine. Le jeune rappeur aux cheveux arc-en-ciel s'est désormais taillé une sacrée réputation de balance en coopérant avec la justice pour réduire sa peine. Mais les balances, quand on est dans le gangsta rap comme 50 Cent, on n'aime pas trop ça en général. Pourtant, Fifty continue de "soutenir" son ancien poulain et affirme même qu'à sa sortie de prison Tekashi continuera à faire carrière dans le rap US.

De passage en interview pour Power 105.1, au micro d'Angie Martinez, le taulier s'est confié à ce sujet : "Il n'y a rien qui pourra lui faire arrêter de vendre des disques. Il y a des gosses en Amérique qui comprennent que tu n'aies pas supporté des gens qui allaient faire du mal à ta mère, qui allaient te faire du mal à toi en fait. Ils comprennent ça". 50 Cent fait ainsi référence aux multiples menaces qui pesaient déjà sur 6ix9ine et sa famille, de la part des membres de son propre gang. En disant les choses ainsi, Fifty prend un peu le contre-pied de la posture générale des rappeurs US sur le sujet.

Ca ne dérange pas 50 Cent, habitué à porter ce costume de fauteur de troubles. A propos de 6ix9ine, il est d'ailleurs sur cette ligne depuis le début puisqu'il avait précisé il y a quelques mois : "S'il fait un album, je pense que les gens l'écouteront. Ils s'en foutent. Ils vont regarder ça et comprendre l'histoire : "si vous alliez faire du mal à ma mère, que vous jouiez avec la mère de mes enfants, et faire des trucs comme ça, moi aussi j'aurais parlé", voilà ce qu'ils vont penser". On rappelle que 6ix9ine purge actuellement une peine de 2 ans pour des faits de racket et de possession d'armes illégales, peine qui s'achèvera en juillet 2020.