Big Boi félicite James Harden et Russel Westbrook pour leur hommage à OutKast

James Harden et Russel Westbrook ont fait un shooting photo spécial Outkast !

Les deux joueurs de NBA des Rockets de Houston, James Harden et Russell Wesbrook font la cover sur magazine GQ du mois de mars 2020. Pour l'occasion, les deux basketteurs ont rendu hommage au duo Outkast en reproduisant la photo de l'album "Stankonia".

Peu de temps après que la couverture ait été dévoilée ce mardi, Big Boi, un des deux membres du duo Outkast, a approuvé ce shooting en le publiant sur ses réseaux sociaux. Il a d'ailleurs posté la photo de GQ sur son compte Instagram et a tagué Will Welch, le rédacteur en chef du magazine.

Harden et Westbrook, tous les deux originaires de Los Angeles et très proches, ont participé à cette séance photos pour immortaliser leur amitié, le choix d'imiter donc un duo de hip-hop légendaire est un très significatif. Sur le cliché, Russell imite André 3000 tandis que James, à droite, joint ses mains comme Big Boi.

À l'époque, Outkast s'était vu remettre deux Grammy Awards pour ce projet, l'un pour "Meilleur Album de Rap" et le second pour "Meilleure Performance d'un Duo ou Groupe" avec le morceau "Ms. Jackson". Dans l'album Stankonia, on note également les titres "So Fresh So Clean" et "B.O.B".

André 3000 et Big Boi sont des légendes à Atlanta et ils ont appelé leur album ainsi car c'était le nom que portait leur studio à ATL. Ils y passaient beaucoup de temps et le définissaient comme un endroit "où tu peux t'ouvrir et où tu peux t'exprimer librement". Il y a quelques mois, une fresque géante du duo a été peinte dans le quartier Little Five Points de leur ville natale.