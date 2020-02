Pop Smoke : les rappeurs lui rendent hommage

Les hommages se multiplient depuis le décès de Pop Smoke.

Comme on vous l'a annoncé plus tôt dans la journée, Pop Smoke est décédé ce matin à Hollywood. Selon les informations relayées par le média TMZ, Pop Smoke a été assassiné par deux cambrioleurs qui se sont introduits dans le domicile où il se trouvait.

Le rappeur était en train de tout casser dans le rap game, il travaillait avec des grands noms de la scène hip-hop américaines, comme récemment avec le featuring "GATTI" avec Travis Scott sur le projet de JACKBOYS.

Parmi les artistes qui se sont exprimés en premier on note Nicki Minaj, avec qui il a collaboré sur le morceau "Welcome To The Party". La rappeuse a publié une photo de Pop Smoke et elle lui adresse un dernier message : "La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe. Incroyable. Repose en paix Pop."

Dans le rap français aussi, beaucoup d'artistes ont posté des messages d'hommage sur leurs réseaux sociaux. Parmi eux, Dosseh a posté une photo sur Instagram, apparemment très remué suite à cette nouvelle : "Merde mec ça m’fait carrément un truc. Quel début d’année sur les chapeaux de roues...2020".

D'autres rappeurs qui s'inspirent souvent du rap américain ont aussi rendu hommage à Pop Smoke comme Hamza et Ateyaba, qui a tweeté en anglais : "RIP Pop Smoke RIP Nipsey RIP XXX, je vais mettre une raclée à tous ceux qui entretiennent cette guerre".

Les hommages vont se multiplier dans les heures et jours à venir. Le rappeur aura marqué avec son talent et son art, il n'avait que 20 ans.