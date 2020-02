DJ Snake : Dortmund se venge...

DJ Snake n'aurait peut-être pas dû trop chambrer avant le match d'hier...

Comme trop souvent à ce stade de l'année, le PSG se retrouve en fâcheuse posture en 1/8ème de finale de Ligue des Champions après sa défaite lors du match aller hier à Dortmund. Si tout reste encore possible au vu du score (2/1) il faudra montrer autre chose si les parisiens veulent venir à bout de l'équipe allemande. Mais vous connaissez Twitter, la patience et la réserve ne sont pas les mots d'ordre des utilisateurs, qui préfèrent tacler vite et bien, en chambrant parfois salement. C'est ce qui est en train d'arriver à DJ Snake, grand supporter du PSG depuis longtemps maintenant.

Ce dernier s'est souvent prêté au jeu du chambrage notamment pendant les semaines passées en envoyant quelques piques à Dortmund. Des piques auxquelles le club avait répondu, enclenchant un petit échange de vannes sur Twitter entre DJ Snake et le CM du BVB. Tout ça c'était avant le match d'hier évidemment, à la suite duquel le CM de Dortmund a répondu avec une capture d'écran faisant référence à un des tubes de Snake, "Lean On" : "Do you recall not long ago", en mentionnant un tweet du DJ qui leur disait "on se voit mardi".

Un petit jeu de chambrage amusant et enfantin, on espère toutefois que c'est DJ Snake et le PSG qui auront le dernier mot lors du match retour le 11 mars prochain. Ne serait-ce que pour défendre notre indice au classement UEFA et nos places qualificatives en coupe d'Europe face au championnat portugais.