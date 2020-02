Pop Smoke est mort, tué par deux cambrioleurs dans une maison à Hollywood.

Triste nouvelle ce mercredi après-midi, le rappeur Pop Smoke est mort. Celui qu'on considérait comme la relève du rap new-yorkais avait une très belle carrière qui se traçait devant lui.

C'est très tôt ce matin, entre 4 et 5 heures, dans une résidence à Hollywood Hills, que deux hommes masqués sont entrés chez le rappeur pour ce qui ressemble à un cambriolage. Selon TMZ, le média américain qui a révélé le décès de Juice WRLD ou encore Michael Jackson, les 2 hommes ont tiré plusieurs coups de feu, touchant et blessant gravement Pop Smoke. Par la suite, les hommes ont été vus en train de s'enfuir en courant.

Le rappeur a été conduit d'urgence à bord d'une ambulance au centre hospitalier de Cedars-Sinai à Hollywood où il a été annoncé comme mort.

D'après les informations données par TMZ, les deux suspects n'ont pour le moment pas été attrapé et nous ne savons pas s'ils ont clairement été identifiés. Un individu a bien été aperçu avec des menottes, mais il s'agirait d'une erreur. De plus, impossible de savoir si le rappeur les connaissait.

Pop Smoke, seulement âgé de 20 ans, avait sorti son projet il y a deux semaines, intitulé "Meet The Woo 2" dans lequel on note notamment le morceau "Dior". Le rappeur avait collaboré avec les plus grands, comme Travis Scott pour le titre "GATTI" ou même Nicki Minaj.

Une brillante carrière, "dont il avait toujours rêvé", comme il l'avait souvent confié à la presse américaine, est malheureusement brisée par ce tragique destin.