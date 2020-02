Booba tacle La Fouine pour fêter son retour sur Instagram

Booba attaque une nouvelle fois La Fouine sur Instagram.

Après s’être fait supprimer son compte Instagram deux fois, Booba revient sur le réseau. Si on pensait qu’il s’était calmé, on s’est trompé ! Kopp vient de tacler son rival La Fouine. Welcome back Monsieur.

Booba et Instagram ? Une affaire qui dure apparemment. Le réseau social avait supprimé à deux reprises le compte du rappeur. La semaine dernière, il a fini par revenir avec un tout nouveau profil. Mais cette fois-ci, il ne devait pas y avoir de clash ni de provocations. Ce compte devait être uniquement professionnel. C’est l’équipe du rappeur qui s’en occupait. Enfin, jusqu’à maintenant ! Booba a recommencé ses tacles. Sa première victime ? La Fouine.

Pour une fois ce n’est pas lui qui a cherché la bagarre. La semaine dernière, Fouiny s’est moqué d’une supposée carie de Booba qu’on pouvait voir dans une ancienne vidéo. Le Duc de Boulogne n’a pas accepté cette "vanne" et a donc décidé de répondre. Il a repris cette publication et s’est justifié à sa manière. La légende est dingue.

Booba a comparé ce plombage avec le plomb et la fusillade dont La Fouine avait été la victime en 2013. On peut dire que celui qui affirme ne plus vouloir sortir de projets physiques est plus en forme que jamais.

Mais il joue avec le feu. Il risque de se faire retirer son profil s’il décide de continuer…