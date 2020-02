Dr. Dre a produit l'hommage à Kobe Bryant durant le All Star Game

Dr. Dre a tourné un clip en hommage à Kobe Bryant, diffusé lors du All-Star Game.

Dr. Dre a rendu hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna Maria qui ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier. Il a produit et diffusé une magnifique vidéo pendant le All-Star Game.



Ce dimanche 16 février il y avait le fameux All-Star Game. L’événement à ne pas manquer aux US. On peut dire que Kobe Bryant était dans toutes les têtes. Le numéro 24 planait au dessus de l’United Center de Chicago, lieu ou se tenait ce match annuel qui oppose les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA. Parmi tous les hommages, on retiendra celui de Dr. Dre. Il sort clairement du lot. L'artiste a produit une vidéo plus que canon. Un clip musical de plus de deux minutes qui rend hommage à la légende du basket ainsi qu’à sa fille Gianna. Tout deux sont décédés le 26 janvier dernier.



Dr. Dre s’est entouré de Jack Bannon et Gibson Hazard pour produire la vidéo. Cette dernière retrace le parcours extraordinaire du joueur défunt. Elle montre les plus grands moments de sa carrière de basketteur. Et que dire de la fin ? L’oeuvre se termine avec ce qui était la plus belle victoire de Kobe Bryant : sa famille. On le voit avec sa petite fille Gianna, décédée avec lui dans le tragique accident. En instru ? "Woman to Woman" de Joe Cocker. Encore plus touchant.

Au lieu de livrer un discours qui rappellerait encore une fois à quel point Bryant était une personne exceptionnelle, Dr. Dre a décidé de rendre un hommage à sa manière. Surement celle qu’il maitrise le mieux d’ailleurs. Les images et les vidéos ont cette chance de faire vivre les souvenirs et de transmettre des émotions plus intenses. Le rappeur a donc visé juste puisqu'il a réussi à marquer les esprits. Preuve en est ? On vous en parle.