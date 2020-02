NBA : Common MVP du All-Star Game des célébrités !

A 47 ans, Common continuer de fermer des bouches sur les terrains de basket.

Les fans de basket le savent, cette période de l'année est celle des All-Star Game, ces matchs de gala pendant lesquels on oublie les enjeux sportifs pour se concentrer sur le spectacle. Concours de dunks, de tirs à trois points, matchs rassemblant les plus grandes vedettes et les meilleurs joueurs de la NBA, on peut dire que ces quelques jours constituent un sacré événement pour les fans de ce sport. Mais en plus des pros qui s'affrontent, on a également droit à un match de célébrités hors-NBA, des rappeurs, des comiques, des chanteurs, qui se réunissent pour s'affronter lors d'un match.

???? M V P @common ????



Common's all-around performance (10 PTS, 5 REB, 3 AST, 4 STL) helps Team Wilbon defeat Team Stephen A., 62-47, in the #RufflesCelebGame. pic.twitter.com/IqG6pJ6Xc4 — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 15, 2020

Cette année, les All-Star sont marqués par la disparition récente de Kobe Bryant, un modèle pour tous, et les célébrités ont donc été nombreuses à être volontaires pour ce match-hommage. On retrouve donc Common, Bad Bunny, Chance The Rapper, Quavo, ainsi que d'autres artistes, et quelques anciens joueurs de basket retraités comme Quentin Richardson et Darius Miles. Et visiblement, Common, capitaine de la Team Wilbon, a fait forte impression puisqu'il a été désigné MVP de la rencontre !

Le tout avec une feuille de match à 10 points, 5 rebonds, 3 "assists" et 4 récupérations de balle, belle performance pour le rappeur qui a tout de même 47 ans... On imagine que les petits jeunes ont dû l'avoir en travers de la gorge, de se faire battre par un presque-cinquentenaire. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 62 à 47, belle supériorité de la part de l'équipe de Common donc.