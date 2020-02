Sadek en détention provisoire

Sadek a été arrêté et placé en détention pour sa bagarre en début de semaine.

Sale temps pour Sadek. Le rappeur était pourtant en train de revenir avec un nouvel album, qu'il avait annoncé "pour bientôt" sans donner plus de précisions. De plus il enchaînait les collaborations et les clips, kickeur comme jamais, preuve qu'il avait encore très faim de micro. Mais on risque de devoir attendre un peu avant de découvrir les prochaines oeuvres du rappeur de Neuily-Plaisance. En effet, on vient d'apprendre que Sadek et un de ses potes ont été placés en détention provisoire, suite à une bagarre survenue en début de semaine.

On vous rappelle les faits : dans la nuit de lundi à mardi, une équipe est descendue attendre le YouTubeur communautariste et controversé Bassem Braiki, en bas de son domicile. Le blogueur a été par la suite passé à tabac par toute l'équipe, devant l'oeil d'une caméra. Dans la vidéo, on reconnaît clairement Sadek qui d'ailleurs ne se cache pas. C'est même lui qui aurait diffusé les vidéos sur la Toile, dont une avec la main encore ensanglantée dans laquelle ils se félicitent d'avoir accompli du bon boulot.

Sadek a plus tard regretté son geste dans une autre vidéo postée sur les réseaux, dans laquelle il confie avoir "cédé à la violence comme un imbécile" et "être prêt à payer".Si le rappeur était descendu à Lyon dans le but de régler ses comptes avec Bassem, c'est parce que ce dernier avait fait annulé un concert de Sadek à Saint-Priest, en appelant au boycott du show, et en menaçant les organisateurs d'une possible émeute si le concert était maintenu.

Ce sera donc maintenant à la justice de régler ça puisque Sadek et un de ses complices sont entre les mains de la police depuis vendredi.