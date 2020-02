Rihanna : un livre sexy pour la Saint-Valentin

Rihanna, célibataire, a pensé à vous pour la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin c'est souvent l'occasion pour les rappeurs d'étaler leurs richesses et de montrer à tout le monde leur manque de goût, en achetant juste les cadeaux les plus chers possibles pour sa conjointe. Mais alors que tout ces témoignages d'amour se multiplient partout pendant cette période, on a une petite pensée pour nos lecteurs et lectrices obligés de passer seuls ce jour spécial. Visiblement on n'est pas les seuls à y penser puisque Rihanna, qui est elle aussi fraîchement célibataire, a trouvé une idée originale pour faire plaisir à ses fans.

En effet, elle a décidé de sortir enfin son projet "theRIHANNAbook", une sortie d'autobiographie entièrement visuelle. Un livre qui contient donc des photos de Rihanna à différents moments de sa vie, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. On peut voir dans la petite vidéo postée par la star que certaines photos sont carrément sexy, d'autres moins, plus sobres. Le livre est mis à disposition via plusieurs coffrets à des prix différents.

Le coffret Fenty x Phaidon coûte par exemple 130 dollars en ce moment. On vous laisse visiter le site qu'elle a lancé pour l'occasion, avec tous les coffrets disponibles. Rihanna est une sacrée entrepreneuse depuis quelques années.