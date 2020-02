Young M.A lance son propre sex-toy !

Young M.A a investi dans une ligne de sex-toys,

Le sexe et le rap sont deux choses indissociables l'une de l'autre. Même au tout début de cette musique les premiers artisans comme GrandMaster Flash ou le SugarHill Gang parlaient de sexe. Une passion qui n'a pas quitté les rappeurs et les rappeuses jusqu'à aujourd'hui puisque ce thème est l'un des plus abordé quand on regarde les textes des rappeurs US ou FR. Oui, même chez les filles et Nicky Minaj, Cardi B ou encore Young M.A sont là pour nous le rappeler aujourd'hui. En particulier Young M.A qui a une bonne nouvelle à annoncer à ses fans.

En effet, la rappeuse de New-York vient de lancer sa propre ligne de sextoys. Le timing est parfait puisque le gadget a été dévoilé pour le 14 février, date de la Saint-Valentin. Young M.A a donc profité de ce jour spécial pour annoncer la signature de son partenariat avec Doc Johnson, une compagnie fabricante de jouets pour adultes. Elle a posté la boîte de son jouet, appelé le Play NYCe, un joli jeu de mots avec les initiales de New-York City. "J'ai lancé un nouveau partenariat de produits pour le plaisir avec Doc Johnson USA". En ajoutant dans la légende : "Don't Think Twice, Play NYCe", avec ce sens de la formule caractéristique des rappeurs US.

Ce partenariat est la suite logique du personnage de Young M.A, qui revendique depuis ses débuts son homosexualité, couplée à une attitude gangsta qui lui permet de jouer avec les mêmes codes que ses homologues masculins. Pour faire court, elle aussi est amatrice de "hoes" et de "bitches" et son rap s'inscrit parfaitement das la tendance trap actuelle. Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle comptait bien se lancer dans d'autres projets "pour adultes", on vous tient au courant !