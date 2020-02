50 Cent accuse French Montana d'être un drogué !

50 Cent dit à tout le monde que French Montana est un junky...

50 Cent est comme un prédateur, impossible pour lui de lâcher une proie une fois qu'il l'a entre les pattes, il va la secouer dans tous les sens jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec French Montana en ce moment. Même si ce dernier oppose une résistance plutôt farouche à Fifty, ce qui n'a absolument pas l'air de le décourager. Au contraire, Curtis Jackson multiplie les piques et les petites agressions verbales envers son adversaire, alors qu'il avait annoncé à tout le monde qu'il souhaitait arrêter les clashs après la mort brutale de Kobe Bryant, qui l'a bouleversé.

Pas de trêve donc, 50 Cent est désormais au stade où il insulte directement French Montana de drogué lors d'une interview. De passage chez le "Breakfast Club" de Power 105, en compagnie de Charlamagne Tha God, Fifty déclare : "Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ce gamin. Quelque chose ne va pas avec lui. Ce sont les drogues. Je pense que ce sont les drogues, il se défonce et raconte n'importe quoi." Le rappeur en a également profité pour affirmer que non, il ne s'était pas battu avec French Montana à Miami, comme l'annonçait pourtant un site d'info aux USA.

On rappelle que toute cette embrouille a commencé quand 50 Cent s'est moqué de la Bugatti de 2008 achetée par French Montana à sa sortie d'hôpital. On est donc devant un des clashs les plus inattendus et les plus ridicules de l'histoire du rap US, ça n'a d'ailleurs pour l'instant pas donné un seul bon morceau de musique...