Beyoncé et Jay-Z : la love story qui fait rêver

Beyoncé et Jay-Z c'est l'histoire d'un coup de foudre amoureux et professionnel. Un couple qui règne sur l’industrie musicale et fait rêver les plus romantiques d’entre nous. Retour sur une love story atypique qui prouve que l’amour, le vrai, existe dans le rap game.

Le couple Beyoncé et Jay-Z c’est un peu comme un bon film de Noël canadien. Il y a des hauts, des bas, mais la fin est belle. Ça fait plus de 20 ans que les deux superstars se connaissent. S’ils ont mis du temps à officialiser leur amour, ils forment aujourd’hui le couple plus que parfait. Retour sur une idylle qui en fait rêver plus d’un.

Une rencontre secrète

Beyoncé et Jay-Z ont beau être très connus, ils restent discrets quand il faut parler de leur vie privée. On ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés. Ce qui est certain, c’est qu’ils se sont vus pour la première fois en 1999. Queen B avait 18 ans, lui 30. Il aura fallu attendre 2002 pour les voir ensemble pour la première fois dans le clip "03 Bonnie and Clyde". Même s’ils n’avaient rien officialisé encore une fois. Et c'est en 2004 sur le red carpet des VMA Awards que la love story se concrétise. Ils apparaissent tous les deux, main dans la main.

Un mariage à leur image : discret

Contrairement à ce qu’on peut penser, on peut être riche et célèbre et faire preuve de discrétion. Beyoncé et Jay-Z ont pris soin de ne jamais trop parler d’eux et de ne pas montrer de marque d’affection en public. Et ils ont tenu à garder cette ligne conductrice pour leur mariage. C’est bien simple, la cérémonie est restée secrète. Il faut savoir que rien n'a filtré ! Ils se sont dits "yes" le 4 avril 2008 à New-York. Une quarantaine de personnes étaient invitées. Kelly Rowland, Michelle Williams, Gwyneth Paltrow ou encore Chris Martin, tous ont répondu présent. En juin 2018, ils renouvelaient même leurs vœux de mariage de façon très intimiste encore une fois.

Une famille modèle

Le couple phare est parents pour la première fois le 7 janvier 2012. La petite Blue Ivy Carter pointe le bout de son nez et remplit de joie Beyoncé et Jay-Z. Ils sont heureux et emmènent leur petite merveille partout à travers le monde. En 2017, Beyoncé annonce être enceinte de jumeaux sur Instagram. Un post qui sera ultra liké. Le 13 juin de la même année, elle accouche de Rumi et Sir Carter.

Rumeurs de tromperies

S’ils ne disent rien sur leur vie privée, la rumeur court dans les médias que Jay-Z aurait trompé sa femme avec Casey Cohen, une star de télé-réalité. Et ça s’est confirmé lors de la tournée "On the Run" en 2014. La chanteuse a interprété son titre "Resentment" (ressentiment) qui parle d'une femme trompée. Sauf que la diva a surpris tout le monde en changeant totalement les paroles.

"Je me souviendrais toujours m’être sentie comme une bonne à rien / Comme si je ne pouvais pas faire ce que ta maîtresse faisait." est ainsi devenu : "Je me souviendrais toujours m’être sentie comme une bonne à rien/ Comme si je ne pouvais pas faire ce que cette p**** cinglée pouvait faire".

D’autres phrases ont été modifiées : "J’ai été à tes côtés depuis six ans. Je dois la regarder dans les yeux et voir qu’elle a eu la moitié de moi." a été remplacé par : "J’ai été à tes côtés depuis douze ans. Je dois la regarder dans les yeux et voir qu’elle a eu la moitié de moi. Elle ne m’arrive même pas à la cheville. Cette p**** ne le pourra jamais".

En 2016, elle sort son sixième album "Lemonade". Dans le son "Sorry" elle parle d'une femme trompée par un mari qui lui préfère une certaine "Becky with the good hair". Pas de mystère, elle raconte sa propre histoire.

Jay-Z est longtemps resté muet. Il aura fallu attendre 2017 et la sortie de son treizième album studio solo "4:44" pour avoir une réponse du rappeur. Dans le son "4:44" justement, les phrases laissent peu de place à l’interprétation : "Et si mes enfants le savaient, je ne sais même pas ce que je ferais / S'ils ne me voyaient plus de la même manière, je mourrais probablement de honte / T'as fait quoi avec qui? À quoi sert un ménage à trois quand tu as une âme soeur, tu as risqué cela pour Blue?". Jay-Z vient-il d'avouer ? Il semblerait que oui...

Un couple qui survit à toutes les tempêtes

Il y en a qui se réconcilient sur l’oreiller, pour Beyoncé et Jay-Z ce sera en musique ! Le 17 juin 2018 le duo lâche un album en commun. Le nom ? "Everything Is Love". La nouvelle affole la Toile. Tout le monde ne parle que de ça. Why ? Ils ont livré un clip plus que dingue qui accompagne cette sortie surprise. Il a été entièrement tourné au Louvre. Une vraie dinguerie. Aujourd'hui il totalise plus de 200 millions de vues.

Un business à 1,4 milliard de dollars

Beyoncé et Jay-Z sont aussi connus pour posséder une fortune dingue. En juin 2019, Forbes US a déclaré que Jay-Z était milliardaire. Beyoncé occuperait la 51e place sur la liste des femmes américaines les plus riches. Sa fortune ? 400 millions de dollars. Vous faites le calcul, vous prenez un paracétamol direct.

Beyoncé et Jay-Z forment donc un couple plus que parfait. Ils ont eu ce fameux coup de foudre qu’on attend tous. Ils ont ensuite construit leur petite famille et un empire colossal. Ce qui rend ce couple encore plus beau ? Les épreuves endurées. Ils en sont ressortis plus forts que jamais. Ce couple est la preuve qu’un amour peut durer dans le showbiz.

Anne-Sophie Hamel