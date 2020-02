YNW Melly pourrait être déclaré non coupable

L’ancien avocat de YNW Melly croit que le rappeur sera déclaré non coupable.

Accusé du meurtre de ses deux amis, YNW Melly a toujours clamé son innocence. Bradfort Cohen, l’ancien avocat du rappeur, est persuadé qu’il sera déclaré non coupable en raison des faibles preuves.

Découvert par Kanye West, YNW Melly a mis sa jeune carrière sur pause suite à son arrestation. La raison ? Il est accusé d’avoir tué deux de ses amis. Alors qu’il risque la peine de mort selon certaines sources, son ancien avocat Bradford Cohen est certain qu’il peut s’en tirer. Selon lui, la défense du rappeur est solide et les preuves faibles.

Le mercredi 12 février dernier, Bradford Cohen a posté un publication sur Instagram qui n’est pas passée inaperçue. Dans cette dernière il réfléchit sur le cas de Melly maintenant qu’il ne représente plus le rappeur incarcéré. Il écrit : "Ce sera un procès très intéressant, je ne représente plus Melly dans cette affaire, mais je prédis un non coupable sur la base de toutes les preuves que j’ai examinées".

Pour rappel, son arrestation a eu lieu le 14 février 2019. Ça fait donc un an que l'auteur de "No Heart" se trouve derrière les barreaux. Une année entière qu’il clame son innocence. L’affaire est grave et la peine qu’il encoure est capitale. C’est en tout cas ce que réclame la famille des défunts et anciens amis de l’artiste : YNW Juvy et YNW Sakchaser. Aujourd’hui, son précédent avocat se montre très positif. Selon lui, les procureurs ont "de faibles preuves". Il ajoute que les bras droits de celui qui a lâché un album en étant accusé de meurtre, sont plus que doués. Il affirme : "Il a de très bons avocats qui, je crois, seront en mesure d’obtenir un verdict favorable".



Affaire à suivre, et c’est le cas de le dire…