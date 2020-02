Nick Cannon : après Eminem, il s'en prend à 50 Cent

Nick Cannon admet qu'un de ses sons est destiné à 50 Cent, pas à Em.

Nick Cannon a avoué que son titre "Used To Look Up To You" ne parle pas de son rival de toujours Eminem. Le son concerne en réalité 50 Cent.

Nick Cannon a fait tomber une mixtape appelée "The Miseducation of the Negro You Love To Hate" peu après que son fight avec Eminem ait été rallumé en décembre dernier. Une chanson en particulier, "Used To Look Up To You", semblait être un quatrième titre destiné à Slim Shady. Comme ses trois consœurs. Mais au cours d’une récente entrevue avec Vladtv, Cannon a nié qu’elle s’adressait à son adversaire de longue date : Em. Il a avoué qu’il s’agissait de l’ami proche et collaborateur de celui qui a attendu 17 ans pour chanter Lose Yourself aux Oscars : 50 Cent.

L’animateur de Wild ‘N Out a confirmé que la phrase "Niggas qui tweete comme s’ils avaient l’habitude de vous regarder et de vous regarder monter sur le petit Marshall Mathers" est selon lui "clairement destinée à 50 Cent et ses fans". 50 Cent ne porte pas du tout Nick Cannon dans son coeur, et vice versa. Ce n'est donc pas très étonnant.

Il faut savoir que la querelle entre Eminem et l’animateur de radio Power 106 a trouvé une nouvelle vie avec la sortie en décembre 2019 du single "Lord Above". Dans un couplet, Shady tacle Cannon et son ex-femme Mariah Carey.

Après on va pas se mentir, l'ex de la diva sait que ce fight fait vendre, et que les fans kiffent. Il affirme a propos : "J’ai maintenant un tout nouveau groupe d’adeptes grâce à ça. Je vais promouvoir me projets. Je vais promouvoir mon émission de radio. D’ailleurs la première chose que j’ai faite a été d’en parler sur mon émission de radio Power 106. J’ai appelé ça "All Lives Mathers" ou encore "Grand-père Marshall". Je m’amuse et je me dis : "Oh, ça devient viral".

Bien ouej !