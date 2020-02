A Boogie Wit Da Hoodie s'exprime sur les copieurs

En attendant le nouvel album, A Boogie Wit Da Hoodie en a marre des plagiats...

Vous n'êtes pas sans savoir que les rappeurs sont très protecteurs avec leur musique et leur créativité. Et il se trouve qu'A Boogie Wit Da Hoodie se sent plagié ces temps-ci et ça commence sérieusement à l'énerver. Samedi dernier, il a craqué et s'est saisi de son compte Twitter pour s'exprimer : "Continuez à faire des trucs comme moi sans me respecter et je vais commencer à vous attaquer. "

Dans son tweet, il ne cite aucun nom en particulier et il est peu probable que le rappeur envoie réellement d'autres artistes devant les tribunaux pour l'avoir copié. On peut quand même spéculer sur la chose, car A Boogie n'est pas le précurseur de son style musical non plus. Mais, on peut imaginer que c'est frustrant pour un artiste d'entendre des choses qui ressemblent à ses créations alors qu'il se prépare à sortir un nouveau projet.

En effet, le prochain album de A Boogie Wit Da Hoodie, "Artist 2.0", était prévu pour 2019 mais il arrivera cette année. Bien que la date de sortie ne soit toujours pas officielle, le rappeur le tease régulièrement sur les réseaux sociaux. Il s'est d'ailleurs excusé auprès de ses fans cette semaine du retard du projet et a dévoilé la cover de l'album.

Son dernier projet en date, intitulé "Hoodie SZN", est sorti en décembre 2018 et était mené par le single "Look Back At It". Il avait créé une bonne surprise avec ce projet qui comprenait aussi les morceaux "Swervin" en featuring avec 6ix9ine et "Demons and Angels" en collaboration avec Juice WRLD.