Sean Kingston arrêté !

Sean Kingston menotté en plein Los Angeles...

Alors qu'on n'entend plus trop parler de lui depuis plusieurs années, voici que Sean Kingston fait l'actualité ! Mais malheureusement, ce n'est pas pour sa musique...

En effet, l'interprète de "Beautiful Girls" a été arrêté par la police samedi 8 février près d'un restaurant à Los Angeles.

Selon le média américain TMZ, la police est arrivée sur les lieux après qu'un témoin ait appelé en protestant qu'un individu avait brandi une arme. Un client du restaurant a filmé la scène où on peut apercevoir Sean sortir d'un véhicule blanc et se faire interpeler. Dans la vidéo, un autre homme a été allongé sur le sol et arrêté en sortant de cette même voiture tandis que Kingston se fait menotter par les policiers.

D'autres témoins ont confié à TMZ une autre version de l'histoire en expliquant que la voiture de Sean bloquait simplement la sortie du parking, ce qui énervait les clients du restaurant. Le chanteur se sera également énervé et aurait lancé des glaçons sur les vitres de l'établissement.

D'après le site officiel de l'artiste, Sean et d'autres personnes ont simplement été interrogés puis libérés. Le magazine XXL a contacté l'équipe de Sean Kingston pour avoir plus d'informations et ils ont démenti qu'il ait été détenu.

Côté musique, le dernier album de Sean intitulé "Back 2 Life" et date de 2013. Depuis ce projet, tout le monde attend son retour, notamment avec le projet "Made In Jamaica" sur lequel il travaillerait. D'ailleurs, Chris Brown a confirmé sa présence sur le quatrième album de Kingston. Il n'y a pas plus d'informations pour le moment, mais on vous tient au courant !