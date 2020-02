Nick Cannon : "Eminem est le produit du racisme"

Nick Cannon continue d'affirmer que Eminem était raciste, et que son succès est le fruit du racisme institutionnel.

Nick Cannon n'en démord pas. Son clash avec Eminem est la chose à laquelle il accorde le plus d'importance en ce moment, et il compte bien ne rien lâcher avant de mettre tout le monde d'accord avec lui. Et pour ça, il avait balancé plusieurs missiles, notamment un diss track "Canceled : Invitation", dans laquelle il ressort un enregistrement de 1988 dans lequel on entend Slim Shady avoir des mots insultants envers les femmes noires.

Dans une interview pour VladTV, Nick Cannon est revenu sur cette dernière attaque, probablement la plus puissante, et affirme qu'il voulait simplement faire une expérience sociale en dévoilant ces enregistrements de 1988. Et qu'il est attristé par la manière dont les gens continuent de défendre Eminem malgré leur caractère raciste de ces paroles. Il en a tiré une conclusion : si les gens adulent autant Eminem, c'est à cause du racisme institutionnel. "Donc il est désolé pour ces paroles, et je le crois quand il dit ça, il était très jeune. Mais il n'est pas désolé pour le racisme institutionnel car il en est un produit. Le fait que les gens l'appellent "GOAT" ou le Dieu du rap, c'est grâce à ce racisme institutionnel", déclare Cannon.

Des déclarations lourdes de sens, et même si, ici aussi, on sait que Eminem n'est pas le meilleur rappeur de toutes les temps, on est moins sûrs pour le côté racisme institutionnel, car les noirs étaient déjà de grandes stars du Rap avec des scores de ventes fous, bien avant l'éclosion d'Eminem... Son succès est peut être tout simplement dû à son talent, n'en déplaise à Nick Cannon.