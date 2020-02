Young Dolph relance les hostilités avec Yo Gotti !

Young Dolph vs Yo Gotti : round 2659...

Les clashs dans le rap sont parfois juste musicaux, ou virtuels, mais aux Etats-Unis, ça peut rapidement prendre une autre tournure. Nombreux sont les beefs qui se sont terminés de manière bien triste, par la mort d'un des deux protagonistes, ou pire, de leurs proches. Et en matière de clash qui va loin, les rappeurs de Memphis y connaissent un rayon, même s'ils ne sont pas les plus exposés médiatiquement. Celui qui oppose Yo Gotti et Young Dolph, depuis bientôt 6 ans, et qui a déja valu à Dolph de se retrouver cloué dans un lit d'hôpital, ou avec sa bagnole criblée de balles, est un bon exemple.

Mais ça ne l'empêche pas de continuer à raviver la flamme de ce clash, qui est finalement un moyen de promotion le plus efficace et le plus divertissant. Comme lorsqu'il publie (avant de supprimer) sur Instagram la photo de la nouvelle certification de son single "Play With Yo' Bitch", sorti en 2017, dans lequel il insulte copieusement Yo Gotti, en disant notamment qu'il a eu des relations avec la mère des enfants de ce dernier. Un morceau aujourd'hui disque d'or, et il comment cette récompense de cette manière : "Avez-vous déja ridiculisé un mec en étant payé pour ça ?"

Pas sûr que Yo Gotti apprécie, et Young Dolph devrait faire gaffe, car il en est à sa sixième ou septième fusillade depuis le début de ce clash, qui implique désormais également Blac Youngsta, protégé de Gotti. Et on ne peut pas jouer avec sa chance comme ça éternellement... Pour rappel, l'embrouille entre les deux rappeurs de Memphis avait commencée en 2014, quand Gotti approche Dolph pour le signer sur son label, et que ce dernier refuse, froissant l'ego de l'ancien.