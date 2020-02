Kodak Black se sent enfermé comme "dans une salle de bain"

Toujours en prison, Kodak Black ne se sent pas bien...

Kodak Black s'est beaucoup exprimé sur les conditions dans lesquelles il est incarcéré et la façon dont il est traité en prison. Comme on vous le disait dans un article précédent, sa mère s'inquiète énormément pour lui. Kodak accuse l'institution d'avoir tenté de le tuer lentement en le droguant et en le privant de nourriture. Il a également été privé de visite de ses proches pendant les vacances.

Pour toutes ses raisons, Black dépose un appel de sa peine de deux ans et demi de prison. Il y a environ deux semaines, il a été transféré au pénitencier du Kentucky où il devrait exécuter le reste de sa peine. Les avocats du rappeur ont l’impression que c’est une tentative de le faire taire. Son avocat, Ben Crump, pense que tout cela est une tentative pour le faire taire et il réagit sur Twitter mercredi : "Peu avant que j'aille le voir, on l'a envoyé en bus dans le Kentucky. A-t-il été déplacé intentionnellement pour ne pas pouvoir voir son avocat ?"

La mère du rappeur a menacé de se suicider si son fils mourrait en détention, mais Kodak assure qu'il tente de rester dans "un bon état d'esprit". Cependant, il continue de clamer qu'il est maltraité. Il se saisit souvent de son compte Twitter et récemment il a décrit sa situation : "Je ne comprends pas trop le but de garder d'enfermer quelqu'un dans une salle de bain, expliquez-moi."

Il poursuit positivement, "Je vais m'en sortir, je ne baisserai pas la tête". Kodak Black devrait sortir d'ici 2022.