Future : son fils bientôt en prison ?

Le fils de Future risquerait jusqu'à 20 ans de prison ferme...

Est-ce possible d'éduquer ses enfants en étant un papa "Gangsta Rapper" sans qu'il n'y ait de conséquences ? Probablement, mais ça doit être une tâche difficile... Et vu le mode de vie prôné par certains rappeurs aujourd'hui, on imagine que ça va être très compliqué pour leurs gosses d'éviter les bêtises. Et aujourd'hui, c'est Future qu doit être bien embêté à cause des agissements de son fils, Jakobi Wilburn, qui risquerait actuellement jusqu'à 20 ans de prison ferme.

Le fils de Future aurait été arrêté à la fin du mois de janvier 2020, pour plusieurs faits, incluant entre autres l'activité criminelle en bande organisée, l'intrusion par effraction, et également modification du numéro de série d'une arme à feu. Des faits assez graves donc, car il risquerait entre 5 et 20 ans, et c'est une sacrée peine, même pour un système sévère comme celui des USA. A 17 ans, Jakobi Wilburn n'aura de plus pas la chance de pouvoir compter sur la fortune de son père pour payer l'avocat.

En effet, dans l'état de Géorgie, où il a été arrêté, il est en âge d'être jugé comme un adulte. Et le tribunal, prenant donc en compte la propre fortune personnelle du jeune homme, pas celle de Future, a estimé qu'il aurait besoin d'un avocat commis d'office. Voilà qui ne doit pas l'arranger, même si le révoquer doit être possible. Toutes les informations nous viennent du média américain "BOSSIP". On espère tout de même que le tribunal sera clément avec le jeune homme, qui, s'il reste trop longtemps en prison à 17 ans, va probablement ressortir pire que lorsqu'il y est rentré...