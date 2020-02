Nick Cannon continue d'insulter Eminem

Le fight entre Nick Cannon et Eminem est loin d'être terminé.

Nick Cannon a été interviewé par DJ Vlad pour discuter de plein de sujets, y compris sur sa relation avec le pote de 50 Cent, Eminem. Les deux artistes sont en fight depuis des années. Le conflit s’est accéléré ces derniers temps après que Shady ait clashé Cannon et son ex-femme Mariah Carey sur le son "Lord Above".



Eminem et Nick Cannon ne cessent de se provoquer. Après un dernier tacle de Shady, Cannon a répondu avec non pas un mais trois titres : "The Invitation" mettant en vedette Suge Knight, "Pray For Him" avec The Black Squad, et "Canceled : Invitation". On peut dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. Sur le premier son, il a accusé Em de laisser son chauffeur lui faire du sexe oral. Voilà voilà… Invité par DJ Vald, Nick s'explique.



Après avoir lâché ces sons, Nick a été accusé d'homophobie notamment par Orlando Bloom. Il déclare : "Certaines personnes disaient que j’étais homophobe. Je me disais : "Je n’ai pas peur qu’il me suce la b***. Il n’y a rien d’effrayant là-dedans, si c’est ce qu’il aime". Orlando Brown me lance des accusations ridicules. Je pense qu’Em s’en est bien sorti. Il a géré cela avec un sens de l’humour, il a dit que je voulais rendre son jardinier jaloux".

Plus tôt dans l’interview, Cannon a dit que son récent engagement avec Em a été calculé et qu’il a "travaillé énormément" pour promouvoir ses divers projets. Il ajoute : "En 2008, j’étais en colère. Je voulais lui botter le cul. En 2019, je suis plus réaliste. Je suis plus instruit et je suis plus calculé. J’ai une toute nouvelle émission de radio matinale qui fonctionne très bien. J’ai une émission de Hip Hop sur le rap qui fonctionne très bien. J’ai une maison de disques avec des artistes qui sont signés. Vous pouvez avoir un peu d’attention. Allons-y. Allons attirer cette attention ».

Il sait que ce fight fait vendre, et que les fans kiffent. Il affirme : "J’ai maintenant un tout nouveau groupe d’adeptes grâce à ça. Je vais promouvoir me projets. Je vais promouvoir mon émission de radio. D’ailleurs la première chose que j’ai faite a été d’en parler sur mon émission de radio Power 106. J’ai appelé ça "All Lives Mathers" ou encore "Grand-père Marshall". Je m’amuse et je me dis : "Oh, ça devient viral".

On attend la réponse d'Em, mais ça en devient une saga le bail !