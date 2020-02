Megan Thee Stallion s'explique sur sa relation avec G-Eazy !

Megan Thee Stallion avait embrassé le rappeur G-Eazy.

Alors que les ragots niveau sentiment étaient un peu au point mort (Nicki Minaj casée, Cardi B casée, etc...), Twitter et les sites people se sont affolés à l'annonce d'une nouvelle relation naissante dans le rap game US, avec deux stars. Pas deux mega-stars, mais deux têtes très connues, G-Eazy et Megan Thee Stallion, qui ont été aperçus très proches l'un de l'autre lors d'une soirée en boîte à Miami, autour de la période du SuperBowl. Au point que forcément, les rumeurs ont commencé à fleurir un peu partout.

Des rumeurs de couple, auxquelles Megan Thee Stallion a décidé de mettre fin, en répondant à ses fans sur Twitter. Avec des mots bien à elle : "Ok, je vois que vous avez tous sorti vos meilleures blagues. Mais je ne baise pas avec G Eazy", voilà au moins qui a le mérite d'être clair. Et à une autre fan qui lui demandait ce que G-Eazy pouvait bien vouloir faire en l'embrassant de la sorte, elle a simplement répondu : "Il aime Fenty", la marque de son maquillage.

Lol alright nowww y’all got all y’all jokes out ???? but I am not fucking G Eazy. — HOT GIRL MEG (@theestallion) February 4, 2020

Et si ça met fin à toutes les rumeurs du côté de la chanteuse, on a pas eu de réaction de la part du rappeur, qui est peut être en train pleurer à la lecture de ces tweets... Force à G-Eazy, vous pouvez peser des millions et tout de même vous retrouver dans la friendzone...