Booba : bientôt un réseau social à son nom ?

Privé d'Instagram, Booba serait en train de créer son propre réseau social.

Quelques jours après la suspension de son compte Instagram, Booba cherche des plans B. Il semblerait que créer son propre réseau social fasse partie des options du Duc…

Le 30 janvier dernier, Instagram laisse 4,6 millions de ses adhérents seuls, orphelins, désemparés. Le compte qui rythmait leur quotidien, faisait rayonner les jours d’hiver tristes et longs (ok on en fait un peu trop), a disparu. Booba n’a donc plus Instagram ! Doit-on vous rappeler que la relation entre le réseau social et celui qui est sur l’album de Maes est forte. C'est simple, le rappeur utilisait Insta comme journal intime/tribunal/punching-ball.

La raison de cette suppression ? Même si le maestro du rap français nous a donné quelques indices en parlant d’une "histoire de fesses", on ne la connait pas vraiment. Mais l'épisode de la sextape de Fianso dévoilée en story nous revient en tête.

Bref, il avait retenté de se créer un compte par la suite. Ce dernier n’a pas fait long feu. Il a été supprimé direct ! Du coup l’autre option ? Twitter of course ! Et il a fait une arrivée en triomphe. Avec son tweet : "Wesh cousin t’as cru on a pas tweeter ou quoi ?!" il a explosé les compteurs !

Mais ce n’est pas suffisant pour le DUC. Vous le connaissez, il en veut plus. Et c’est sur twitter qu’on a appris une nouvelle. Rien a été confirmé pour le moment parce que ça sort d’un compte fan, mais c’est louche. L’utilisateur a posté une vidéo dans laquelle on peut voir une application pour smartphone. On va pas se mentir, elle ressemble de ouf à Instagram.

Booba nous fait part en exclu de ce qui s’apparente à son nouveau réseau social pic.twitter.com/tVNV7Sx1FP — BestOfBooba (@Best0fBooba) February 3, 2020

Booba serait-il en train de nous créer son propre réseau ? Vraiment ?!

Affaire à suivre. Mais si c’est vrai, ça va être de la bombe. Et c’est le cas de le dire…