PnB Rock arrêté par la police !

PnB Rock a encore déconné au volant de son véhicule...

PnB Rock, à 28 ans, n'est toujours pas apaisé et est toujours dans sa période gangster un peu ingérable. C'est probablement ça qu'on appelle "rester vrai" aux USA. Il a pourtant continué sa conquête des ondes américaines avec "Trapstar turn Popstar", et sa réédition, deux projets sortis en 2019. Un vrai statut de star du rap, acquis grâce à de nombreux singles très streamé, qui ne l'empêche pas de se comporter comme un gamin. On se rappelle notamment l'épisode de l'agression, avec son crew, de clients dans un magasin, le tout filmé par les caméras de surveillance.

Cette fois, c'est pour des bêtises sur la route que PnB Rock fait parler de lui. En effet, il a été arrêté la semaine dernière par la police Californienne, pour conduite sous l'emprise de stupéfiant. Mais plus que ça, c'est toute l'histoire qui mérite le détour : alors qu'il conduisant en ville au volant de sa BMW blanche, le rappeur s'est lancé dans une course avec un autre conducteur, au volant d'une Rolls Royce Wraith. Un petit rodéo durant lequel l'artiste a complètement perdu le contrôle de son véhicule, avant de s'écraser dans 3 voitures garées au bord de la route.

Par chance, ni PnB Rock, ni sa passagère féminine n'ont été blessés sérieusement. Mais lorsque la police s'est approché de l'accident, ils ont senti une grosse odeur de marijuana qui sortait de la voiture du rappeur, et ont donc effectué un test, finalement positif. Depuis, il serait apparemment sorti, après avoir payé sa caution de 100 000 dollars.