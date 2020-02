Pastor Troy se défend d'être homophobe !

Pastor Troy est au coeur d'une sombre polémique sur fond d'homophobie...

L'homosexualité, dans le monde du rap, est un sujet encore assez tabou, qui continue de provoquer des polémiques presque à chaque fois qu'il est évoqué. Pourtant, un bon nombre d'artistes homosexuel(le)s sont désormais des stars du game, comme Young M.A., Macklemore, Franck Ocean, Azealia Banks, ou encore Lil Nas X, plus récemment. Et ce dernier, en se pointant aux cérémonies des Grammy Awards avec un costume de cow-boy rose fluo, s'est attiré les foudres de Pastor Troy, un ancien du rap US, qui n'a pas apprécié la performance.

Pastor Troy went on a long, homophobic rant & somehow convinced himself that it’s the reason why he doesn’t have a Grammy. pic.twitter.com/nM2ggnV7Yt — Ronald Isley (@yoyotrav) January 29, 2020

L'ancien a en effet exprimé son désarroi de voir un jeune noir habillé de la sorte recevoir une récompense hip hop, et pense que tout cela est une sorte de complot des élites pour retirer aux hommes noirs leur masculinité. Il parle également de l'exemple donné aux enfants via ces apparitions. Une déclaration qui sentait bon l'homophobie non assumée, et forcément, Twitter ne l'a pas raté. Du coup, il a essayé de se défendre, lors d'une interview pour "The Morning Hustle", en jurant qu'il n'était pas homophobe : "J'ai pris énormément de photos avec tout un tas de gays, de travestis, si tu aimes la musique, on prend une photo, pas de soucis, ce que tu fais ne me concerne pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'en rentrant chez moi, je dirai à mon fils "hey mec c'est cool d'être gay", car ça ne l'est pas".

Après le "j'ai un ami noir", voilà donc le "j'ai pris des photos avec des travestis". Un argument solide... Il continue : "tout le monde veut que son fils grandisse en étant fort et hétérosexuel", et termine en invoquant le Premier Amendement, chargé de garantir la liberté d'expression. On a de sérieux doutes quant à l'efficacité de la défense de Pastor Troy...