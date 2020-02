Offset se bat encore pour défendre Cardi B !

Quelqu'un a osé jeté du champagne sur Cardi B apparemment. Mauvaise idée.

Les Migos sont des bagarreurs, on était au courant depuis un bout de temps. Rappelez vous déja, l'épisode du clash avec Joe Budden, quand les 3 membres s'étaient levés d'un seul coup prêts à en découdre, on avait senti qu'ils étaient nerveux. La suite ne nous a pas donné tord, et le trio a en effet souvent fait parler de lui lors de cérémonies ou de soirées en boite un peu agitées. Il y a quelques jours, Quavo est d'ailleurs filmé en train de se bagarrer en soirée à Paris. Cette semaine, c'est au tour d'Offset d'être épinglé par les caméras de TMZ, qui sont partout.

Le rappeur était visiblement en soirée à Miami, dans un strip club, en compagnie de sa compagne Cardi B. Le couple passait apparemment une soirée normale, quand quelqu'un a visiblement "accidentellement" aspergé Cardi de Champagne. A ce moment, Offset voit rouge, et s'empresse de sauter dans la foule pour adresser un coup de poing sauté à l'auteur du jet de Champagne. Il ne l'a pas raté. Il a même continué à l'enchaîner jusqu'à ce que la sécurité fasse son boulot.

Une nouvelle qui intervient très peu de temps après qu'on ait appris l'arrestation d'Offset, hier. La police de Los Angeles l'a en effet interpellé parce qu'il possédait une arme à feu dans un lieu public, rien à voir avec cette bagarre en boite, donc. Mais Offset ferait bien de se calmer s'il ne veut pas passer 2020 en prison, la justice américaine a tendance a être de plus en plus sévère avec les débordements des stars du Rap US.