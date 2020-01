Booba : son compte Instagram supprimé !

La France vient de voir disparaître un de ses plus gros comptes Instagram avec celui de Booba.

On avait l'habitude de voir les comptes Instagram de rappeurs disparaître subitement, après la sortie d'un gros album, puisqu'ils n'avaient plus besoin de faire de promotion. Mais aujourd'hui, la France du rap est en deuil, après la triste nouvelle qui vient de tomber. En effet, le compte Instagram de Booba, un des plus suivis, des plus commentés, et surtout, des plus influents en France, a été supprimé...

La nouvelle avait été annoncée par le Duc lui même dans la journée, en affirmant que son compte devait être fermé à partir de 16H. Et même si personne n'y croyait au début, plus l'heure approchait, plus on était curieux de voir ce qui allait se passer. Finalement, le compte Insta de Booba a bel et bien disparu, et on ne connaît pas la cause de cette suppression, même si le rappeur nous a donné quelques indices, en répondant au compte parodique Lacrem dans les commentaires que c'était à cause d'une "histoire de fesses" que son compte a été suspendu. Et forcément, l'épisode de la sextape de Fianso dévoilée en story nous revient en tête.

En effet, il est normalement interdit de diffuser des images d'une personne sans son autorisation, Instagram a donc peut-être préféré prendre les devants avant une éventuelle riposte juridique de Fianso, même si ça n'est pas trop le genre de la maison. En tout cas, avec Booba, on perd un sacré "entertainer" sur le web, lui qui était toujours le premier à partager des montages louches et des vidéos drôles et un peu bêtes. Une petite pensée émue pour ses 4,6 millions d'abonnés.