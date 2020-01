50 Cent et les clashs : il a tenu 48h...

On le pensait en pause, mais 50 Cent s'est remis aux clashs.

50 Cent avait décidé de se mettre en pause niveau clash. Mais 48 heures après cette nouvelle bonne résolution il craque ! Il réagit après que l’avocat et journaliste américain Ari Melber le compare à Donald Trump.



Vous connaissez le concept des résolutions qui durent deux jours ? Non ? Et bien 50 Cent vient de créer le bail. Le principe est simple : tu prends une bonne décision et tu affirmes vouloir la respecter… Mais que pendant 48 heures ! Le rappeur habitué à créer, développer, s’incruster dans des embrouilles avait confié être dans un autre mood. Terminé les fight ! C’est sur les réseaux sociaux qu’il avait annoncé la nouvelle. Sauf que ça n’a pas duré longtemps…

L’initiative partait pourtant d’un bon sentiment. Ce lundi 27 janvier, 50 Cent a publié une photo touchante de lui accompagné de Kobe Bryant. En légende il écrit : "Je ressens le besoin d’achever ce que j’ai à faire dans cette vie après ce départ… Je dois me concentrer, je ne veux plus clasher qui que ce soit et trouver des solutions différentes pour régler les problèmes".

Raté. 50 Cent fait son come-back dans le fight game. La raison à cela ? L’avocat et journaliste américain Ari Melber a comparé l’artiste à Donald Trump. Ca n’a pas loupé ! Celui qui s'en prend à French Montana a posté sa réponse sur insta. La légende ? Un petit pique comme on les aime.