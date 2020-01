Nicki Minaj : son frère condamné à 25 ans de prison

Le frère de Nicki Minaj écope de 25 ans de prison pour viol sur mineur.

Jelani Maraj, le frère de la très célèbre Nicki Minaj, a été condamné par la justice. La raison ? Il est impliqué dans une affaire d'agressions sexuelles. Il aurait violé un mineur.

Une affaire embarrasse Nicki Minaj. Les déboires judiciaires de son frère pour être précis. Jelani Maraj vient d’être lourdement condamné pour des faits graves. Il est accusé d'agressions sexuelles sur mineur. C’est le site TMZ qui a lâché l’information. Et la peine est lourde. L’homme de 41 ans va passer ses 25 prochaines années en prison et ça pourrait aller jusqu’à la prison à vie selon son comportement derrière les barreaux. Le tribunal de New York aux Etats-Unis a prononcé sa sentence.

Les faits remontent à 2014. Il aurait abusé de la fille de son ex-compagne, âgée de 11 ans à cette époque. Le Procureur du district de Nassau a déclaré à la suite de la décision finale : "Nous espérons que le verdict du jour aidera la famille dans son processus de guérison".

Pour sa défense pendant le procès, l'avocat de Jelani Maraj a joué le tout pour le tout. Il a affirmé que l'un des avocats de la mère de la victime l'aurait contacté pour lui proposer un marché pour le moins étonnant. Il a confié : "Si elle recevait 25 millions de dollars, ces accusations pourraient disparaître". Si la mère de la victime réfute totalement ces déclarations, un de ses avocats est moins radical. Ce dernier avoue qu’une somme d'argent avait bien été discutée, mais la famille n’en a jamais eu connaissance.

Quoi qu’il en soit, celle qui s'est embrouillée avec Meek Mill soutient entièrement son frère qui a toujours plaidé non coupable. Faut savoir que des traces d'ADN avaient été retrouvées sur les vêtements de la fillette quand même. Mais ça, l'auteure de "TUSA" ne veut pas l’entendre.

Il faut se rendre à l'évidence, les preuves sont là…