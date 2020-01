PNL offre un cadeau à Pone, ex-producteur de la FF !

Atteint de la maladie de Charcot, Pone a pu recevoir un peu de soutien de la part de PNL.

Vous le savez, le célèbre DJ Pone, producteur émérite du rap français, et notamment de la Fonky Family, est atteint de la maladie de Charcot. Une terrible maladie neuro-dégénérative, qui attaque le système nerveux, avant d'entraîner faiblesse musculaire, puis paralysie, dans un second temps. Pone continue de se battre avec cette maladie depuis des années, une maladie contre laquelle il n'existe malheureusement aucun remède connu. Mais pour le soutenir dans son combat, de nombreux artistes du rap français, pour qui il est un modèle, lui ont exprimé leur soutien.

Grand respect à @PNLMusic pour le mot adressé à Pone architecte de la #fonkyfamily atteint de la maladie de charcot qui à composé un album à l'aide de ses yeux #pnl #pone pic.twitter.com/aX4Kpdu89G — OM 93 (@Massilia_013) January 25, 2020

Mais, alors que la force venait surtout de l'ancienne génération, plus proche de DJ Pone, c'est PNL qui a cette fois envoyé un petit cadeau à l'artiste. Les Deux Frères ont en effet fait parvenir leur discographie, avec notamment l'album "Dans La Légende", dédicacé d'un petit mot : "Merci pour la force et la leçon de vie que tu nous donnes. Et merci pour ta musique. Respect et Paix". Classe et sobre, on espère que leur musique a pu un peu adoucir la peine de Pone.

Il est vrai qu'en termes de leçon de vie, le DJ en a donné une sacrée à tout le monde de la musique, en composant un album uniquement grâce à ses yeux, via une machine, paralysé à cause de la maladie. Une preuve que la volonté et la musique sont plus fortes que le corps. Et on vous laisse découvrir ce que Pone pensait de PNL, lorsqu'il a donné son avis sur les réseaux sociaux, lors de leurs débuts.