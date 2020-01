La Fouine et Damso : clash terminé !

La Fouine a mis fin à son début de clash avec Damso.

Vous aviez sas doute entendu parler du morceau "God Bless" de Hamza et Damso, dans lequel Dems annonce d'ailleurs qu'il ne sortirait pas son album tout de suite, à cause des problèmes de santé de sa mère. D'autres lines, un peu plus agressives, ont été très interprétées par les fans sur Twitter, qui cherchent tous les jours la petite bête et les clashs entre tel ou tel rappeur, à défaut d'avoir mieux à faire de leur journée... Et cette fois, des internautes avaient trouvé un clash de Damso envers La Fouine, assez inattendu. Une rumeur de clash donc, encore pire que les clashs Instagram, à laquelle La Fouine avait répondu dans un message très agressif.

Je suis tombé sur ce tweet... Les gars toute ma carrière j’ai donné de la force aux petits pour faire durer notre art avec le temps. Il n’y a pas de comparaisons à faire entre moi et Damso. J’ai 20 ans de carrière. Malgré le pic (ou pas)dans son morceau 1/2 pic.twitter.com/aXGjxs1JnD — La Fouine - Bénédictions DISPONIBLE (@lafouine78) January 24, 2020

Mais il semblerait que Laouni ait décidé de jouer la carte de l'apaisement. Très surprenant de sa part, puisque c'est lui qui avait direct fait référence à la mère de Damso dans son premier Tweet, alors que cette dernière était dans le coma... Et maintenant, il a décidé qu'il voulait la paix, peut-être pour faire un peu de bruit autour de la sortie de son projet "Bénédictions", vendredi. Il a donc envoyé un message où il explique que Damso fait partie de la nouvelle génération qui fait perdurer l'art du rap, et qu'il faut le respecter.

Il fait partie de la nouvelle génération qui fait perdurer l’art du rap et ça faut respecter. Bref aucune rancune. Paix à tous. #Bénédictions ✨ — La Fouine - Bénédictions DISPONIBLE (@lafouine78) January 24, 2020

Un revirement de situation bienvenu, car après tout il n'y avait aucun signe que Damso attaquait La Fouine dans son couplet, Laouni a donc décidé de lancer un clash tout seul sur la base de rumeurs Twitter, à son âge, c'est tout de même étrange... Heureusement, il a mis fin à tout ça lui-même, on va donc pouvoir recommencer à parler musique.