The Game révèle pourquoi il a quitté Compton !

The Game n'habite plus à Compton, son quartier d'origine, et il a dévoilé la raison précise de son départ.

Vous le savez, dans l'univers du gangsta rap, il y a un quartier aux USA qu'on pourrait qualifier de "Terre Mère", tant son histoire, celle des gangs, et de la musique, sont entremêlées. Ce quartier, c'est Compton, à Los Angeles, en Californie, là d'où vient NWA, qui est presque le groupe créateur du Gangsta Rap. Théâtre d'affrontements violents entre gangs rivaux, notamment les célèbres Bloods et les Crips, l'endroit est décrit comme une zone assez sensible, même si de nombreux rappeurs issus de cette zone ont essayé de changer les choses. D'autres, comme The Game, ont préféré quitter le quartier.

Lors d'une interview avec Jordan Bassett, pour le magazine américain "NME", The Game est revenu sur les raisons de son départ : "La chose qui a changé ma vie, ça a été quand une balle est allée se loger dans le siège où s'assoit mon fils. J'étais dans la maison, et j'étais sur le point de le sortir pour le mettre dans la voiture. Et là, il y avait un trou de balle, dans l'appui-tête. A partir de ce jour, je suis parti de Compton, et j'ai acheté un appartement à Beverly Hills". Même s'il a quitté le quartier, il n'est donc pas parti très loin, car il aime toujours autant LA et ses habitants.

Voilà en effet une excellente raison de déménager, et qui fera réfléchir tous ceux qui font l'apologie de la violence en cité dans leurs textes. Une fois riches, tout le monde se casse, à cause de cette violence.