YG arrêté pour vol !

Le rappeur YG a été placé en détention à 4 heures du matin, ça rigole pas...

YG fait partie des rappeurs US un peu remuants. Forcément, quand on est affilié aux Bloods de Compton, il y a des chances pour qu'on traîne dans des histoires pas très nettes, même sans être impliqué directement. C'est exactement ce qui arrive à YG, qui se tient plutôt tranquille, malgré quelques dérapages, mais est souvent embêté pour des faits commis par son entourage proche. Quoiqu'il en soit, ce matin, à 4h pétantes, c'est bien le rappeur lui-même qui a été arrêté et placé en détention provisoire par la police du Shérif du Comté de Los Angeles.

De cette nouvelle affaire, on ne sait pas grand chose, à part que les rapports entre YG et les autorités se sont encore un peu tendus récemment, entre ses déclarations anti-Trump, mais aussi le fait qu'un de ses véhicules aurait été impliqué dans une course poursuite mortelle (sans qu'il soit au volant, a priori), en juillet dernier. Cette fois, c'est pour une affaire de vol que le Shérif est venu frapper à sa porte avant l'aube. Incarcéré à la Prison Centrale de Los Angeles, sa caution a été fixée par le juge à 250 000 dollars.

Deux choses donc : soit les accusations retenues contre YG sont très sérieuses, soit l'Etat de Californie a décidé de renflouer un peu ses caisses e arrêtant un rappeur et en fixant une caution exorbitante. Certains acteurs du rap game ot également pointé que le rappeur de Compton s'est fait arrêté à la veille de sa performance prévue lors de la cérémonie des Grammy Awards, pendant laquelle il devait rendre hommage à Nispey Hussle. Alors, bêtise de YG, ou vengeance de la police ? Les prochains jours nous le diront.