Juice Wrld : le message de sa famille

La famille et les amis de Juice Wrld adressent un message sur Instagram...

Les proches de Juice Wrld se sont exprimés sur le compte Instagram du rappeur, faisant de ce post le premier depuis la mort de Juice. Les images, qui composent le post ont également été postées sur Twitter mercredi soir, révèlent qu'un hommage public se tiendra bientôt à Chicago. Les proches du rappeur annoncent aussi que les musiques sur lesquelles il travaillait avant sa disparition sortiront.

Ce n'est pas la première fois que la famille et les amis de Juice font des déclarations. Par exemple, sa mère, Carmella Wallace, avait adressé un message personnel quatre jours après la mort de son fils. Néanmoins, c'est bien la première déclaration de la famille entière. On peut lire : "Du plus profond de nos cœurs, merci votre adoration et votre amour pour Juice. Vous représentiez énormément pour Juice, et en écoutant ses musiques, regardant ses vidéos et en partageant vos histoires avec lui, vous le maintenez en vie pour toujours."

Plus tôt dans la journée de mercredi, les médecins de Chicago ont annoncé la cause exacte de la mort de Juice Wrld, comme on vous l'a expliqué dans un précédent article. En effet, l'interprète de "Lucid Dreams" est décédé " des suites d'une intoxication à l'oxycodone et à la codéine". Ils qualifient sa mort "d'accidentelle".

Juice Wrld venait d'avoir 21 ans seulement quelques jours avant le drame. Il a eu une crise cardiaque après l'atterrissage de son jet-privé à l'aéroport de Chicago le 8 décembre dernier.