Lord Jamar n'aime pas l'album d'Eminem

Nouvel album d'Eminem et Lord Jamar ne kiff pas trop !

Lord Jamar critique Eminem depuis un long moment, notamment sur le fait qu'Eminem ne serait pas le GOAT (Greatest Of All Time). Et, la sortie surprise de l'album de Slim Shady est une occasion de remettre le beef sur le tapis.

Le rappeur s'est senti visé dans "I Will", un des sons du projet "Music To Be Murdered By" d'Eminem sorti ce 17 janvier, plus particulièrement lorsqu'il balance : "If it was anyone's house G Rap and Rakim would be havin' you mop floors / Run-DMC would be havin' you cleanin' sinks / Yeah, your group was off the chain, but you were the weakest link.” En gros, il dit que même si Lord Jamar fait partie d'une des meilleurs groupes de hip-hop dans l'histoire, c'est le plus faible du groupe.

Dans une interview accordée à Flip Da Script, Jamar avoue qu'Eminem est talentueux et qu'il est bon, mais que ce n'est pas ce qu'il aime. Il explique : "Je préserve ma culture. C'est un bon rappeur, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je dis simplement que si le hip-hop a été créé par des noirs, ne te proclame pas GOAT, tu n'es pas le GOAT, c'est tout. Si ça vous semble haineux, c'est votre interprétation, je vous dis ce que je pense." Lorsqu'on lui demande si son opinion est basée sur une histoire de "race", il répond : "Ils ne l'appellent GOAT que parce qu'il est blanc...Les blancs sont fiers car avant lui, les blancs étaient considérés comme ringards dans le hip-hop."

En attendant, Eminem a battu un nouveau record dans cet album. En effet, il détient le record de vitesse avec 229 mots en 30 secondes dans le morceau "Godzilla".