DJ Khaled : "another one", il est de nouveau papa

DJ Khaled est papa pour la deuxième fois à 44 ans.

DJ Khaled est de nouveau papa. L’artiste de 44 ans et son épouse Nicole Tuck sont les heureux parents d’un petit garçon. Il est né dans la soirée du 20 janvier 2020.

Sur Instagram, DJ Khaled a annoncé une très bonne nouvelle. L’artiste vient de devenir papa pour la deuxième fois. Celui qui produit la BO de "Bad Boys For Life" a posté plusieurs photos de lui à la maternité. Gros coup de coeur pour celle sur laquelle il fait un high five à l’employée qui s'est chargée de l’accouchement. Très drôle !



"Merci Allah ! Merci à ma reine Nicole ! Que Dieu bénisse le docteur Jin ! Un autre !!!!", écrit DJ Khaled.

C’est un homme heureux et comblé et on est vraiment très content pour lui. Dans les commentaires, ses potes ont tous répondu présent pour féliciter celui qui se vante d'avoir finalement battu Tyler, The Creator. Martin Lawrence (Bad Boy), Chance the Rapper ou encre le réalisateur Michael Bay… Ils sont ravis de cette nouvelle.

On ne connait pas le nom du petit homme mais on sait qu’il est né vers 21h dans la soirée du 20 janvier 2020.

Sa femme avait annoncé être enceinte en septembre. DJ Khaled affirmait sur ses réseaux : "Dieu est le plus grand. Tout ce que je voulais, c'est inspirer le monde à être meilleur et laisser un héritage. Il y a près de trois ans, quand j'ai appris que ma reine était enceinte de notre fils Asahd, j'ai su que ma vie allait changer pour toujours et que notre héritage était là. Quand la vie ne pourrait pas être meilleure, j'ai reçu un autre cadeau de ma reine, qui s'ajoute à notre héritage".

Congrats DJ !