Joe Budden sur Eminem : "Il devrait arrêter de s'en prendre à moi"

Une déclaration qui provient de l'épisode 314 de son émission "The Joe Budden podcast" !

S’il y en a bien un qui a la critique plutôt facile sur la musique d’Eminem depuis 2017, c’est bien Joe Budden. Le podcasteur s’était déjà attaqué à "Revival" puis à "Kamikaze" peu de temps après les sorties respectives des deux projets. Et vous connaissez l’adage : jamais deux sans trois ! Vendredi 17 janvier, Em était une nouvelle fois victime d’attaques (in)directes de Joe suite à la sortie de son projet surprise !

Dans l’épisode 314 de son émission, avec Rory & Mal, Joe Budden revient sur ce nouveau projet du Slim Shady. Et à vrai dire, il ne s’attaque pas directement à la musique proposée par Em’ dans cet opus qu’il considère comme plutôt bon :

"Je vais vous dire une chose, c’est comme cela qu’on commence un projet" a-t-il lancé en parlant de l’intro. "Les gens vont réécouter ce projet. C’est le meilleur de lui depuis longtemps, et le meilleur album que j’ai entendu de lui depuis longtemps."

Petit à petit et à force de débattre des différents titres du disque, l’animateur finit par arriver aux fameux piques lancés par Em dans celui-ci. On parlera surtout de deux morceaux dans lesquels Eminem s’attaque à Joe : "I Will" en featuring avec KXNG Crooked, Royce Da 5’9 et Joell Ortiz et "Lock It Up" en feat avec Anderson .Paak.

Et visiblement, il n’a vraiment pas apprécié les critiques du podcasteur sur son projet "Kamikaze". Il traite donc Joe de "trader" comme pour faire comprendre que tout ce qui compte pour l’animateur c’est le "show" et l’entertainement. Des accusations que Budden préfère prendre à la rigolade et tourner en ridicule.

Il préfère cependant que ces piques s’arrêtent là, comme avec Lord Jamar :

"De la même manière qu’Em s’est arrêté de s’en prendre à Jamar, il devrait aussi en faire de même avec moi." lance-t-il en rigolant avant d’ajouter : "Nous avons eu notre échange. C’est fini. En 2020, je ne peux plus dégager des énergies négatives envers l’un des meilleurs rappeurs, et contre quelqu’un contre qui je ne suis pas énervé. Ce que je vais donc arrêter de faire. Je ne peux pas être fâché contre quelqu’un que je viens de tuer. Il n’y a plus d’hostilité après ça."

Joe Budden cherche donc à enterrer la hache de guerre, mais en même temps, il continue tout de même à chercher des ennuis. Un pari qui semble assez spécial, dans la lignée de ce que Budden a toujours fait.....