6ix9ine : ses gardes du corps ne veulent plus travailler pour lui !

Les soutiens de 6ix9ine sont de moins en moins nombreux, au fur et à mesure qu'on approche de sa sortie.

Le feuilleton rap de la décennie est sur le point de prendre fin, tout doucement, même si on a probablement pas encore fini d'entendre parler de la fameuse affaire 6ix9ine. Remettons rapidement les choses dans leur contexte : courant été 2018, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel est arrêté et placé en détention, pour plusieurs raisons, et notamment des faits de violence, et de crimes divers ne bande organisée. Membre des Nine Trey Bloods, il décide de balancer tout son crew pour réduire sa peine, avec succès, puisqu'il passe de 48 ans, à 2 ans fermes, à peine, et sortirait donc dès l'été 2020. Mais l'annonce de cette sortie ne règle pas tous ses problèmes.

Elle semble même lui en rajouter : son ex demande un examen psychiatrique complet pour le rappeur s'il veut revoir sa fille. On lui refuse le programme de protection des témoins. Puis on lui refuse aussi de passer le reste de sa peine en résidence surveillée car il aurait peur pour sa vie en prison. Et maintenant, on apprend que ce sont les gardes du corps de 6ix9ine qui ont presque tous décidé de démissionner, un par un. Selon TMZ, ces départs seraient dus au fait que, maintenant qu'il a balancé la moitié des gansgters des USA, le travail est devenu trop dangereux pour ses gardes du corps.

Car il serait en effet la cible de nombreuses menaces, et surtout, de leur point de vue, Tekashi a empiré sa propre situation. Il n'avait absolument pas besoin de gardes du corps avant son entrée dans le rap game, avec la violence qu'on lui connaît. Pire, le fait de travailler pour un rappeur qui n'a aucune "street crédibilité" ferait une sacrée tâche noire sur leurs CV, les "bodyguards" de 6ix9ine ont donc décidé de prendre la tangente. On a hâte de voir comment va se passer sa sortie de prison...