Kanye West se confie sur son alcoolisme !

Kanye West est revenu sur la manière dont il a apparemment battu son alcoolisme dans le passé.

Ceux qui ont fait les meilleurs artistes, les plus révolutionnaires, sont souvent des personnes un peu mal dans leur peau, qui ont dû affronter leurs démons, et s'en servir pour créer. Ce schéma se répète depuis la nuit des temps, et nombreux sont les artistes étant notamment sujets à des problèmes d'addictions. Alcool, opium, par le passé, cannabis, ou drogues plus dures, plus chimiques, aujourd'hui. Et cette fois, c'est Kanye West qui a décidé de se confier à ce sujet, lors d'une performance dans une église.

I give up drinking every week — ye (@kanyewest) December 15, 2018

Après avoir joué "Jesus Walks" en live, avec son fameux Sunday Service, il a dit à la foule qu'il était comme le cheval de Troie de Dieu, faisant croire à tout le monde qu'il travaillait pour le Diable, mais utilisant sa renommée pour chanter à la gloire de Jesus. Après ce speech mystique, Kanye a continué sur l'alcool : "Je n'avais jamais pensé aux effets que pourrait avoir l'alcool sur ma vie personnelle. Je buvais sur le tapis rouge, j'étais sur scène quelques instants après. Et tout le monde autour de moi disait : "Non, il n'est pas vraiment alcoolique. Puis tu en arrives au point où tu bois Grey Goose et jus d'orange au petit déjeuner, en train de penser "non, je ne suis pas vraiment alcoolique".

Kanye West s'était également livré au sujet de deux autres addictions, au porno et également aux opiacés, qui ont eu des effets assez étranges là encore sur sa vie de tous les jours. Mais visiblement, tout ça, c'est terminé, et i s'efforce désormais de répandre la bonne parole de son Dieu. On espère qu'il a trouvé la paix intérieure.