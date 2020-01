MHD n'est pas libre !

La soeur de MHD est revenue sur ses propos.

Ah la folie des réseaux sociaux et des réponses instantanées, ça pousse vraiment les gens à faire n'importe quoi. Nouvelles victimes de ces rumeurs virtuelles, les fans de MHD, ainsi que sa soeur. Dans un message posté hier sur la Toile, la grande soeur du rappeur parisien annonçait aux fans que le prince l'afro-trap serait sur le point de sortir de prison. Les spéculations les plus folles se sont mises à circuler, notamment celles expliquant que c'est parce que la durée de détention provisoire ne pouvait pas excéder un an en France, mais au final, tout était absolument faux, et le rappeur est toujours derrière les barreaux.

C'est une nouvelle vidéo de la soeur de l'artiste du 19e arrondissement de Paris qui a mis les choses au point. Devant l'emballement qui a suivi sa première intervention, elle a publiée une deuxième vidéo dans laquelle elle affirme qu'elle parlait d'une photo-portrait de son frère, pas du tout de MHD. Plutôt énervée, elle affirme que quand son frère sortira, on le saura sur BFM TV. Plus besoin de la suivre sur les réseaux sociaux donc, si vous voyez où je veux en venir. Bref, pas de sortie pour le petit prince de l'aftro trap.

Bon mhd il est pas sortit les amis pic.twitter.com/LcdO3N5ZE7 — Senyy???????????????? (@senydrm) January 18, 2020

On rappelle que MHD est incarcéré depuis plus d'un an, pour une affaire de meurtre s'étant déroulée dans Paris. Des jeunes ont passé à tabac un autre jeune et l'ont laissé mort, et c'est la berline de MHD qui aurait aidé à percuter à la victime pour la mettre à terre.