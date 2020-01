ASAP Rocky remercie Trump de l'avoir sorti de prison !

ASAP Rocky est reconnaissant envers Trump, qui l'a aidé à sortir de taule en Suède.

ASAP Rocky n'a peut-être plus autant d'aura que lors de son explosion, au début des années 2000, mais il continue à faire parler de lui régulièrement, notamment pour ses clips, toujours travaillés, ou pour des faits divers. Comme quand il avait été arrêté en Suède pour des faits d'agression, avant d'être emprisonné dans des conditions assez dures sur le territoire Suédois. S'en est ensuite suivi un gros lobbying de la part de tous ses fans et du pouvoir américain pour le faire sortir. Et le président des USA, Donald Trump, avait par exemple pris position pour demander la libération du rappeur.

Un événement assez inédit, le fait qu'un président en exercice intervienne pour faire libérer un rappeur emprisonné. Du coup, lors d'une interview pour "The Breakfast Club" sortie hier, ASAP Rocky a exprimé sa reconnaissance envers Trump, et a dit qu'il l'avait même remercié au téléphone. "Je es ai appelés pour les remercier. Je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions politiques qu'il prend, mais je suis juste reconnaissant envers tous ceux qui m'ont apporté du soutien quand j'étais là-bas". Même s'il a admis également qu'il a eu très peur quand le président a commencé à s'impliquer.

"Donc j'étais en Suède, et je pensais à toute cette merde politique en me demandant si au final, ça n'allait pas empirer ma situation. Mais je reste reconnaissant. Sans faire attention à sa politique, je suis resté très cordial, et très respectueux, car je suis reconnaissant". On se prend à rêver d'un featuring ASAP Rocky / Kanye West sur scène au prochain meeting de Donald Trump.... Avouez que ça serait incroyable, et aussi un peu malaisant, sûrement...