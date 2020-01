Drake a favorisé la réunion de Paul Georges et Kawhi Leornard à Los Angeles

Le rappeur est toujours de plus en plus impliqué dans la vie de la NBA...

Jusqu’où l’implication de Drake en NBA peut-elle aller ?

Dans une interview accordée à ESPN, la chaîne sportive du service américain, il est revenu sur son transfert vers la franchise californienne des Clippers.

Un choix qui ne semblait pas évident, mais qui peut s’expliquer par une rencontre dans l’une des maisons de… Dreezy. Le rappeur canadien aurait donc influencé et permis aux deux de se rejoindre afin de discuter d’un avenir commun.

On connaissait déjà Drake en tant que rappeur, mais aussi en tant que fan peut être un peu trop excessif de son équipe : les Toronto Raptors. Lors des finales NBA l’année dernière, on avait eu le droit à un show complet de Drizzy dans les tribunes ou sur le back court. Trashtalk, danses et même quelques tweets, le tout s’étant soldé par un EP deux titres juste après la victoire finale de Kawhi Leonard et ses partenaires sur la machine à gagner des Golden States Warriors.

Ici, le clip du titre "Money In The Grave" avec Rick Ross :

D’après P.G, tout a démarré juste après ces finales :

"Je lui ai envoyé un SMS pour le féliciter de sa victoire, et c’est là que les discussions ont commencés." Puis de messages en messages, les deux joueurs se sont rapprochés et se sont finalement rencontrés à Hidden Hills, en Californie, lieu de résidence de Drake.

Il révèle ensuite que tout le plan de l’été concernant leurs transferts à Los Angeles s’est construit chez le rappeur, qui prêtait à l’ancien joueur de sa franchise sa villa. Et le but du plan était tout simple : affirmer la volonté du MVP des finales de jouer pour les clippers seulement si un autre franchise player était recruté.

On peut dire que le plan est une réussite totale, en espérant que la saison des clippers sera elle aussi remplie de succès !