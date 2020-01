Diddy s'enthousiasme de l'entrée de Biggie au Rock & Roll Hall of Fame

Diddy hurle de joie sur ses réseaux à l'annonce de l'entrée de Biggie au Rock & Roll Hall of Fame.

Diddy n’a pas pu contenir son enthousiasme après avoir appris que Biggie allait avoir sa place dans le Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland au printemps prochain. C’est sur ses réseaux qu’il a montré sa totale satisfaction.



Diddy a appris une nouvelle qui le rend fou de joie. Ca y’est, Biggie va être introduit dans le Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland prochainement. Il a publié une vidéo sur ses réseaux dans laquelle il s’extasie totalement. Il dit (enfin il crie) : "Whoooooo! ! Je veux partager ce moment spécial, cette annonce spéciale avec vous tous. Biggie vous l’avez fait! Vous l’avez fait vous muthafucka! Blap blap blap! Le célèbre B.I.G. sera introduit au Temple de la renommée du Rock and Roll Muthafuckin! Pu****! Amour! Tu nous manques, roi! New York, debout. Brooklyn, ouais!"

La publication est accompagnée d’une légende courte mais efficace : "BIGGIE TU L’AS FAIT !!!!!!!!!!!! LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU ROCK ET DU ROLL DE 2020!!!"

Faut savoir que la relation de Biggie et Diddy remonte au début des années 90. Ils étaient devenus vraiment potes.

La promotion de 2020 a été annoncée ce mercredi 15 janvier. En plus de Biggie, Whitney Houston, Depeche Mode, les frères Doobie, Nine Inch Nails et T. Rex seront également commémorés dans le célèbre Rock Hall.

La cérémonie officielle aura lieu le 2 mai prochain et sera diffusée en direct sur la chaine HBO. Les performances et les invités n’ont pas encore été annoncés.