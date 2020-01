Biggie intronisé au Rock'N'Roll Hall Of Fame !

Notorious BIG figurera aux côtés de légendes telles que Whitney Houston, Elvis Presley, James Brown, etc...

Si on devait citer les plus grandes légendes du rap, on citerait évidemment Tupac, Dr Dre, et Notorious BIG, inévitablement. Souvent relégué au second plan derrière son grand rival californien, Biggie n'avait pourtant absolument rien à lui envier en terme de rap, certains le trouvent même plus fort que Tupac, même si le personnage était moins charismatique, ou en tout cas, moins messianique. Mais il reste un des plus grands, et un des meilleurs rappeurs de tous les temps, même avec sa carrière relativement courte, qui lui aura tout de même valu d'être nominé pour rentrer au Rock'n'Roll Hall Of Fame.

Une nomination qui s'est transformée aujourd'hui en intronisation, puisque Notorious rentrera bien au Hall Of Fame, c'est officiel. Au delà de beaucoup de stars du Rock, d'autres stars marquantes de la musique ont pu faire leur entrée dans ce panthéon, et notamment pas mal d'artistes Rap / RnB : N.W.A. , Public Enemy, Run DMC, GrandMaster Flash, et, évidemment, Tupac Shakur.

Les critères de sélection étaient d'avoir sorti au moins un album avant 1994, et c'est donc grâce à "Ready To Die" que Biggie rentre dans ce cercle fermé. Après avoir été honoré par les Brooklyn Nets, et également par le quartier de Brooklyn lui-même via une rue à son nom, le monde de la musique a donc également rendu hommage au talent de Notorious. La 35ème cérémonie annuelle des Rock & Roll Hall Of Fame aura lieu le 2 Mai 2020, à Cleveland, pour les chanceux qui veulent assister à un moment historique !