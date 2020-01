Kodak Black numéro 1... pour les douanes de Buffalo !

De retour dans le top !

Le rappeur Kodak Black est absent des tops depuis Décembre 2018, lorsque son album "Dying to Live" a démarré en première position du Billboard 200. Aujourd'hui, il semblerait que Kodak soit de retour dans un top un peu particulier...

En effet, selon un rapport de WBFO News datant du 14 Janvier, dans la liste des plus grosses saisies de la douane de Buffalo en 2019, celle de Kodak Black arrive à la première place. Cette fameuse liste réalisée par le U.S Customs and Border Protection's comprend des saisies de drogue, de bijoux, d'armes et même de fourrure.

En avril dernier, les douaniers de Buffalo dans l'État de New York ont interpelé le rappeur et son équipe dans deux véhicules séparés au niveau du Lewiston Bridge à la frontière américaine et canadienne. En fouillant les voitures, ils ont retrouvé quatre armes à feu, une cartouche chargée et de la marijuana. À la suite de cette découverte, le rappeur et ses trois potes ont tous été arrêté puis Black a été libéré sous caution le lendemain.

Il est plutôt peu commun de montrer un butin, mais les douaniers de Buffalo affirment que c'est une façon de reconnaître le travail de protection aux frontières qui est effectué tous les jours.

Kodak Black purge actuellement une peine de 46 mois suite à son arrestation le 11 Mai dernier à Miami et sera dehors pour 2022.

Peut-être qu'à sa sortie, il sera de retour dans les tops musicaux ! Déjà, on sait qu'il aimerait bien collaborer avec Drake...