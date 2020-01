Booba, PNL, Kaaris, Shay... Découvrez leurs têtes quand ils étaient enfants !

Attention, pour certains le "glow up" est surprenant.

Il y a quelques jours, les Américains ont sorti les photos dossiers de leurs rappeurs ! Le compte "Culture Central" sur Twitter a mené l'enquête pour retrouver tous les clichés des rappeurs américains lorsqu'ils n'avait encore connu le succès. Ces photos d'artistes enfants ou adolescents nous ont bien fait marrer pour certains et pour d'autres, encore aujourd'hui, leurs "glow up" a l'air de relever du miracle.

Ce travail de fond nous a fortement inspiré et sur Generations, on a décidé de faire de même ! On vous lâche toutes les photos de nos rappeurs français en mode "bébés" ou "teenager" ! Préparez-vous.

1. PNL (Ademo et N.O.S)

Cette photo la plupart d'entres vous la connaissent déjà, il s'agit des deux frères les plus cotés du rap français. Qui aurait-cru que ces deux petites bouilles allaient un jour se poser au sommet de la Tour Eiffel ?

2. SHAY

L'adolescence, c'est une période ingrate pour tout le monde... Mais Shay a l'air de bien s'en sortir hormis cette frange ! Mais on ne lui en voudra pas, on est tous passé par là.

3. SCH

La photo la plus choquante que vous verrez aujourd'hui, c'est la photo du rappeur SCH adolescent. Méconnaissable, le rappeur a travaillé son style, son attitude, son look... Il est passé de dégaine "tecktonik" à viking ténébreux. Le "Glow Up" est magique. Bravo !

4. ORELSAN

Autre transformation surprenante c'est bien sûr celle d'Orelsan. Limite méconnaissable, le rappeur s'amusait à faire des vidéos dans sa chambre pas rangée. Vous voyez, on a tous eu la même adolescence.

5. DADJU

Il y a des petits airs... Mais le prince Dadj a tout de même bien changé ! Il est en compagnie de sa petite soeur. Apparemment, Dadju a toujours été très mignon...

6. JUL

Autant dire que le rappeur qui fait la fierté des Marseillais n'a vraiment pas changé ! La même tête, le même petit sourire en coin, les mêmes mimiques ! Fidèle à lui-même depuis le berceau.

7. SOOLKING

Cette petite bouille est incroyable. On a du mal à le reconnaitre mais c'est bien Soolking. Apparemment, lui aussi il se trouve mignon puisqu'il partage régulièrement des photos de lui enfant sur son compte Instagram.

8 - RK



Lui, il n'a vraiment pas changé du tout...

10 - LACRIM

Difficile de reconnaitre bébé Lacrim mais il y a des similitudes : son regard est inchangé.

11. BOOBA

Qui aurait-cru que cet adorable petit être serait aujourd'hui le roi des clashs du rap français ? En tout cas, le Duc a réussi à rester beau gosse jusqu'à l'âge adulte.

12. MAITRE GIMS

Méconnaissable ! L'une des plus grosses têtes de la chanson française en excursion dans le métro parisien. D'ailleurs, mention spéciale au Prince Dadj' présent également sur la photo (à droite).

13. DIAM'S

La petite Diam's qui mange son chocolat est juste adorable. A cet âge-là comment peut-on croire qu'on allait devenir l'une des plus grandes rappeuses françaises de tous les temps ?

14- BLACK M

Pas besoin de préciser qui c'est... Sa petite bouille n'a vraiment pas changé. Le rappeur est toujours le même. Adorable !

15. LA FOUINE

Tradition à l'école primaire : la petite photo de toi solo ou avec tes frères et soeurs. Tout le monde y passait, y compris La Fouine et son petit frère, Canardo.

16. KAARIS

Sur son compte Instagram, la femme de Kaaris aime partager des photos montages pour comparer bébé Brooklyn à son papa ! Et il est vrai que la petite est vraiment le portrait craché du père Riska.

17. NINHO

Encore plus fou ! Encore mieux qu'une photo... Une vidéo des premiers textes de Ninho lorsqu'il était encore tout petit. Le potentiel du N.I était déjà là...